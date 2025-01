Freude und Sorge nach Ankündigung einer Waffenruhe in Gaza

Die Einigung zwischen Israel und der Hamas auf eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln hat in Israel gemischte Gefühle hervorgerufen. In die Freude über die mögliche Rückkehr der Geiseln mischten sich am Mittwochabend auch besorgte Reaktionen.

Angehörige und Freunde von Menschen, die von der Hamas getötet oder entführt und in den Gazastreifen verschleppt wurden, demonstrieren in Tel Aviv.

Hoffen auf Rückkehr aller Geiseln

Spontaner Jubel im Kriegsgebiet

"Wir haben so viele Menschen verloren, wir haben alles verloren," so die 45-Jährige, die von der Stadt Gaza in die Flüchtlingssiedlung Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens geflohen ist. Die Menschen in dem Palästinensergebiet bräuchten "viel Ruhe", schilderte Samih.