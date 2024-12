"Sie wurden in allen Punkten schuldig gesprochen", im Minutentakt fallen am Donnerstagmorgen im Gerichtssaal erst Urteil, dann die Verkündung des Strafmaßes für die 51 Angeklagten, die Gisèle Pelicot, bewusst- und regungslos, sexuell missbraucht und vergewaltigt haben . Sie alle werden für schuldig erklärt, erhalten Strafen zwischen drei und 20 Jahren, teilweise mit Bewährungsanteil, deutlich weniger als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Im Saal ist es still, Gisèle Pelicot, umringt von ihrer Familie, beugt sich vor, beobachtet die Männer.