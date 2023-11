Pläne gefunden: Hamas-Terroristen sollten Schulen angreifen

Unter diesen gefundenen Dokumenten sind Karten, Listen mit Zielen der verschiedenen Kämpfergruppen und Hinweise, wie israelische Militärfahrzeuge zerstört werden könnten. Mehrere der Dokumente wurden von dem Telegram-Kanal "South First Responders" veröffentlicht, der seit Tagen überaus blutige Aufnahmen von Rettungskräften an den Orten der Massaker veröffentlicht. Ob israelische Behörden hinter dem Kanal stehen, ist nicht bekannt. Auch der US-Sender NBC und die " New York Times " publizierten am Freitag weitere Dokumente.