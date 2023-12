Hunter Biden: Gegner wollen meinen Tod, um Vater zu brechen

Der Sohn von US-Präsident Biden, Hunter Biden, sieht sich erneut mit einer Anklage konfrontiert. Er war bereits im September wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. 08.12.2023 | 0:21 min

US-Präsidentensohn Hunter Biden sieht die politischen Attacken gegen ihn als Versuch, seinen Vater auf emotionalem Weg in die Knie zu zwingen.

Bei den Angriffen gegen ihn aus dem republikanischen Lager gehe es nicht um ihn selbst, sagte Hunter Biden in einem Podcast mit dem US-Musiker Moby, der am Freitag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Hunter Biden: Gegner greifen an

Die Gegner Joe Bidens hätten begriffen, dass der Gedanke, nach dem Tod von zwei anderen Kindern auch noch seinen Sohn zu verlieren, seinen Vater brechen würde, sagte Hunter Biden. "Und so begannen sie anzugreifen und anzugreifen und anzugreifen", beklagte er.

Anklage gegen Hunter Biden: Steuerdelikte

Am Donnerstag war in einem zweiten Fall Anklage gegen ihn erhoben worden: diesmal wegen Steuerdelikten. Die Justiz legt Hunter Biden zur Last, er habe fällige Bundessteuern mehrere Jahre lang nicht beglichen, sondern stattdessen Millionen für einen "extravaganten Lebensstil" mit Sexclubs, Frauen, Drogen und Luxus ausgegeben.