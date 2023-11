Seibert: Israel "verwundet, aber auch geeint"

Ich nehme Israel als ein sehr tief verwundetes Land war, aber auch als ein ganz geeintes und fest entschlossenes Land. Was es an internem Streit und Zerrissenheit in Israel gab - und es war ja gewaltig, seit Januar jede Woche diese Demonstrationen von Hunderttausenden - das ist nicht verschwunden, aber es tritt in den Hintergrund. Der Zulauf zum Militär, der ist gewaltig.