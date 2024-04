Seenotrettung: Verfahren gegen "Iuventa" eingestellt

Die "Iuventa" war 2016 eines der ersten privaten Schiffe zu Rettung von Migranten im Mittelmeer. Nach Angaben der Hilfsorganisation "Jugend Rettet" konnte sie bis zur Festsetzung durch die Behörden mehr als 14.000 Menschen retten. Am Freitagmittag war es dann so weit: Der Richter in Trapani auf Sizilien stellt das Verfahren ein. Der sogenannte "Iuventa-Fall" war das größte Strafverfahren gegen zivile Seenotretter in Italien.