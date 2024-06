Preisverleihung in Hamburg: Milei verzichtet auf Krawallrede

Argentiniens Präsident Milei besucht Deutschland. Die liberale Hayek-Gesellschaft verleiht ihm in Hamburg eine Medaille. Eine Ehrung in Madrid wurde von Protesten begleitet.

Milei verwies in seiner Rede auf erste Erfolge. Erstmals seit langem sei der argentinische Staatshaushalt ausgeglichen und die Inflation gehe deutlich zurück. Die Zahlen seien beeindruckend, doch die Entwicklung habe ihren Preis für die Menschen in seinem Land, so der Präsident. "Aber wir haben es den Leuten immer gesagt, wenn wir es (die Reform) machen, wird es gute Ergebnisse geben."

Kritik an Auszeichnung: Proteste gegen Milei-Besuch

Vor dem Veranstaltungsort demonstrierten mehrere hundert Menschen unter dem Motto "Nein zu Milei in Hamburg". Kritiker werfen der Hayek-Gesellschaft vor, sich nicht eindeutig von rechtspopulistischen Strömungen abzugrenzen. So verlieh der Verein etwa 2023 seinen Netzwerkpreis an das Schweizer Webradio Kontrafunk und 2022 an den Blog "Achse des Guten" - beide Medien werden im Spektrum der politischen Rechten verortet.