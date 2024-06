An diesem Wochenende besucht der radikal-marktliberale argentinische Regierungschef Javier Milei Deutschland - in Hamburg erhält er am Samstag die Hayek-Medaille, in Berlin empfängt ihn am Sonntag Bundeskanzler Scholz - wenn auch ohne militärische Ehren, die geplante Pressekonferenz wurde ebenfalls abgesagt. Der Wunsch, von einer Pressekonferenz abzusehen, kam von Milei selbst, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Einen Tag vorher wird Milei vor der Hayek-Gesellschaft eine Rede halten. Linke Organisationen haben zu Protesten aufgerufen.