Vor Küste Jemens: Huthi-Rebellen greifen wieder Schiffe an

Durch mutmaßlichen Ratekenangriff: Feuer auf Frachtschiff

Huthi-Rebellen haben vor der Küste im Golf von Aden nach eigenen Angaben einen britischen Öltanker mit Raketen angegriffen. Ein Sprecher ihrer Streitkräfte sagte im Fernsehsender der Extremistengruppe, das Schiff sei getroffen und in Brand gesetzt worden. Auch die zur britischen Marine gehörende Behörde UKMTO teilte mit, man untersuche Berichte über einen Brand an Bord eines Schiffes in dem Gebiet.