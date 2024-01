Weiteres US-Schiff von Huthi-Miliz angegriffen

Die USA haben derweil ihre Absicht bekräftigt, die Huthi-Rebellen weiter zu beschießen. US-Präsident Joe Biden hat die Frage eines Reporter, ob die Luftangriffe auf die Huthi-Miliz weitergehen, bejaht. "Halten sie die Huthis auf? Nein. Werden sie weitergehen? Ja", antwortete Biden auf die Frage am Donnerstag vor einer Gruppe von Reportern an Bord der Air Force One.