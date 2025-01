Trauerakt für Jimmy Carter: Abschied vom Ex-US-Präsidenten

Die Anteilnahme am Tod von Jimmy Carter ist groß. "Amerika und die Welt haben einen außergewöhnlichen Anführer, Staatsmann und Humanisten verloren", schrieben der amtierende US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill in einer kurz nach Carters Tod veröffentlichten Erklärung.



Der designierte Präsident Donald Trump schrieb in seinem Onlinenetzwerk Truth Social: "Er hat alles in seiner Macht Stehende getan, um das Leben aller Amerikaner zu verbessern. Dafür sind wir ihm alle zu großem Dank verpflichtet." In einem gemeinsamen Statement von Ex-US-Präsident Bill Clinton und seiner Frau Hillary hieß es, Carter habe "unermüdlich für eine bessere und gerechtere Welt" gearbeitet. Michelle und Barack Obama teilten mit: "Präsident Carter hat uns alle gelehrt, was es bedeutet, ein Leben in Gnade, Würde, Gerechtigkeit und Dienst zu führen." George W. Bush erklärte, Carter sei ein "Mann mit tiefen Überzeugungen" gewesen. Sein Vermächtnis werde die Amerikaner "über Generationen hinweg inspirieren".