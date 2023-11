US-Kongress: Republikaner Johnson zum Vorsitzenden gewählt

Das US-Repräsentantenhaus hat wieder einen Vorsitzenden. Nach einem wochenlangen parteiinternen Machtkampf ist es den Republikanern gelungen, Mike Johnson auf den Posten zu wählen. 26.10.2023 | 0:18 min

Nach einem wochenlangen parteiinternen Machtkampf ist der Republikaner Mike Johnson der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. Der 51-Jährige wurde am Mittwoch auf den mächtigen Posten gewählt, wie nach der Abstimmung in der Parlamentskammer offiziell verkündet wurde.

Kongress muss Haushalt bis Mitte November verabschieden

Jurist und früherer Radiomoderator

McCarthy Anfang Oktober abgewählt

Der vorherige Vorsitzende der Parlamentskammer, Kevin McCarthy , war Anfang Oktober in einer historischen Abstimmung von dem mächtigen Posten abgewählt worden. Johnson war nach McCarthys Abwahl bereits der vierte republikanische Kandidat für den Vorsitz.

Drei zuvor von den Republikanern nominierte Kandidaten hatten wegen fehlender Unterstützung in den eigenen Reihen hingeworfen - zwei davon, bevor es überhaupt zu einer Abstimmung im Plenum kam.

Der Republikaner Jim Jordan wiederum hatte drei erfolglose Wahlgänge in der Kammer über sich ergehen lassen, bevor seine Fraktion ihn aus dem Rennen nahm.

Republikaner zersplittert

Das völlige Durcheinander zeigte auf dramatische Weise die Zersplitterung der republikanischen Partei, die sich im internen Machtpoker wochenlang nicht auf einen neuen Vorsitzenden einigen konnte. Den Republikanern brachte das den Vorwurf ein, sie seien komplett dysfunktional und nicht zu politischer Arbeit in der Lage.

Die republikanische Fraktion hatte schließlich Johnson am späten Dienstagabend hinter verschlossenen Türen zum Kandidaten gekürt. Nach seiner Nominierung hatte er gesagt, er sei "sehr zuversichtlich", dass er die nötigen Stimmen für eine Wahl im Plenum habe. "Wir sind geeint", versicherte er.

Er erreichte bei der Abstimmung im Plenum am Mittwoch im ersten Anlauf die notwendige Mehrheit.

Nur dünne Mehrheit für Republikaner

Die US-Republikaner haben in der Parlamentskammer nur eine dünne Mehrheit: 221 Abgeordnete gegenüber 212 Abgeordnete bei den Demokraten. Deshalb haben republikanische Abweichler bei Abstimmungen ein machtvolles Druckmittel in ihren Händen. Denn mit Stimmen der Demokraten von US-Präsident Joe Biden konnte ein republikanischer Kandidat nicht rechnen. Die Demokraten votierten bei der Abstimmung am Mittwoch geschlossen für ihren Fraktionsvorsitzenden Hakeem Jeffries.