USA versetzen Soldaten wegen Nahost in Einsatzbereitschaft

Der Besuch des Bundeskanzlers habe eine "symbolische Bedeutung", berichtet ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf, auch die USA sende ein "starkes Zeichen der Solidarität", so ZDF-Korrespondentin Claudia Bates.

Die USA haben angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten Truppen des US-Militärs in Einsatzbereitschaft versetzt. Etwa 2.000 Soldatinnen und Soldaten bereiten sich derzeit auf einen möglichen Einsatz zur Unterstützung Israels vor.

Die israelische Bodenoffensive wurde noch nicht gestartet. Dennoch führt die Armee Luftangriffe durch. Die zuvor von der Hamas verschleppten Geiseln werden weiterhin vermisst.

USA: Abschreckung - kein Kampfeinsatz

Die betroffenen US-Militärangehörigen seien derzeit sowohl im Nahen Osten als auch außerhalb, einschließlich in Europa, stationiert. Nach Informationen von NBC News würden sie auch nicht unbedingt in Israel oder Gaza eingesetzt, sondern in den Nachbarländern, um Israel von dort aus im Kampf gegen die islamistische Hamas zu unterstützen.