US-Wahlen: Zieht Kennedy sich aus dem Wahlkampf zurück?

Der unabhängige Kandidat Robert F. Kennedy Jr. könnte noch diese Woche das Ende seiner Bewerbung um die US-Präsidentschaft ankündigen. Kennedy wolle in einer Rede am Freitag über den "derzeitigen historischen Moment und seinen Weg vorwärts" sprechen, teilte Kennedys Team am Mittwoch mit.

Kennedy wird seine Rede in Phoenix in Arizona halten, und zwar wenige Stunden bevor Trump im nahe gelegenen Glendale einen Wahlkampfauftritt hat.

Kennedy-Familie gilt als bedeutende demokratische Politiker-Dynastie

RFK Jr. hingegen verfolge nicht diese Strategie, meint Tamas. Das unterscheide ihn von den meisten Kandidaten dritter Parteien: "Das Problem bei RFK Jr. ist, dass er kein klares, aufrüttelndes Thema hat, und dass er keine klare Untergruppe von Menschen hat, die er ansprechen will", so Tamas.

Kennedy baute zunächst starke Unterstützerbasis auf

Möglicher Ausschluss von Wahl in einzelnen Bundesstaaten

Dazu kommen noch Gerichtsstreitigkeiten, die damit enden könnten, dass Kennedy in einzelnen Bundesstaaten gar nicht auf dem Stimmzettel stehen darf. Gegen eine entsprechende Entscheidung eines New Yorker Gerichts legte Kennedy Berufung ein. Hintergrund ist eine angebliche Scheinadresse Kennedys auf Anträgen.

Am Mittwoch war er in einem Gerichtssaal außerhalb von New York City und wartete darauf, in einem weiteren Stimmzettelverfahren auszusagen, das von der Demokratischen Parteiorganisation unterstützt wird und in dem die von seinem Team gesammelten Unterschriften in Frage gestellt werden.