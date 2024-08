Klimakleber in London: Harte Strafe verhängt

Ihr Anwalt geht gegen das Urteil in Berufung. Die zentrale Frage: ob die hohen Strafen zur Tat noch im Verhältnis stehen. Clive Dolphin von der Organisation Defend our Juries etwa meint, fünf Jahre Gefängnis seien doppelt so lang wie die Strafe für gefährliche Körperverletzung. In der Tat verurteilten Richter aktuell gewaltsame Teilnehmer an den Unruhen von Hooligans, Rechtsextremen und Mitläufern zu zwei bis drei Jahren Haft. "Notfalls müssen wir uns an den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg wenden," so Rechtsanwalt Raj Chada zum ZDF. "Wir scheren aus dem europäischen Rahmen aus."