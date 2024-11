Wahlen in den USA: Wo es im Kongress spannend wird

Knappes Rennen im Repräsentantenhaus

Das Repräsentantenhaus wird derzeit von den Republikanern kontrolliert. Da die Abgeordneten für eine Zeitspanne von zwei Jahren gewählt werden, sind alle 435 Sitze neu zu besetzen, für eine Mehrheit in der Kammer werden 218 Sitze benötigt. Damit die Demokraten diese Mehrheit erreichen, müssen sie in New York und Kalifornien - den in der Regel demokratisch wählenden Bundesstaaten mit den meisten Vertretern im Repräsentantenhaus - gut abschneiden. Es wird ein äußerst knappes Rennen erwartet.