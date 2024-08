Russland meldet ukrainische Angriffe auf Grenzregion Kursk

Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge Orte in der Grenzregion Kursk angegriffen. Tausende Menschen seien laut Behördenangaben geflohen. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte anhaltende Kampfhandlungen dort. Aus Kiew gab es dazu zunächst keine offizielle Stellungnahme.

Nach russischen Angaben gab es Gefechte in grenznahen Ortschaften auf russischem Gebiet. Noch am Vortag hatte das Verteidigungsministerium behauptet, dass ein Versuch ukrainischer Kräfte, die Grenze zu durchbrechen, gescheitert sei. Nun hieß es, dass ein tiefes Eindringen auf russischem Staatsgebiet verhindert worden sei. Überprüfen ließen sich diese Angaben nicht. Berichten zufolge gab es wohl mehrere Tote und Verletzte.

Russische Militärblogger hatten zuvor gemeldet, dass ukrainische Kämpfer mindestens zehn Kilometer hinter die Grenze im Gebiet Kursk vorgedrungen seien. Laut Verteidigungsministerium in Moskau kämpfen nun Soldaten gemeinsam mit Grenzschützern in dem Gebiet gegen die Eindringlinge.

Putin spricht von "schwerer neuer Provokation"

Die Bürger in Kursk hätten ihre Wohnungen in Privatfahrzeugen verlassen, sagte der geschäftsführende Gouverneur Alexej Smirnow in einer Videobotschaft. Zudem seien 200 Menschen in Transportfahrzeugen und Bussen aus den beschossenen Ortschaften in Sicherheit gebracht und Notunterkünfte mit rund 2.500 Plätzen eingerichtet worden. Smirnow sagte, er habe noch in der Nacht mit Putin telefoniert.