Ukraine-Krieg: Wie die Situation in Kursk und im Donbass ist

Am 24. Januar sind Videoaufnahmen aufgetaucht, die russische Soldaten im Zentrum der Stadt Velyka Nowosilka im südlichen Teil des Donbass zeigen. Das Video deutet darauf hin, dass sich Soldaten der Ukraine aus der belagerten Siedlung zurückgezogen haben, um eine Einkreisung durch russische Truppen zu vermeiden.

Russlands Vormarsch gehe gerade im Donbass stetig voran, so Oberst Markus Reisner. Jeden Tag würden mehrere Quadratkilometer in Besitz genommen. Der Ukraine laufe die Zeit davon.

Eine der letzten vorteilhaften Verteidigungspositionen

Velyka Nowosilka war eine der letzten derartigen Siedlungen im südlichen Teil des Donbass, die eine günstige geografische Lage für die Verteidigung hatte. Der letzte verteidigungsfähige Geländeabschnitt ist die Linie des Flusses Vorona und einiger kleiner Wasserreservoirs an ihm, die sehr nahe an der Grenze zwischen den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk liegen.

Lage in Kursk trotz Kämpfen unverändert

In der Region Kursk kam es weiterhin zu äußerst schweren Kämpfen . Mehrere mechanisierte Angriffsversuche Russlands wurden vereitelt, meist durch den geschickten Einsatz ukrainischer FPV-Drohnen. Die Ukrainer starteten einen kleinen Gegenangriff südlich von Sudscha und gewannen die Kontrolle über das zerstörte Dorf Machnowka zurück. Ansonsten blieb die Frontlinie unverändert.

Tschassiw Jar dürfte bald verloren sein

Die Russen drangen weiter nach Westen in die Ruinen von Tschassiw Jar vor. Am 25. Januar befanden sich nur noch die beiden westlichsten Stadtteile in ukrainischer Hand, aber Russland rückt weiter vor. Der Kampf um Tschassiw Jar - eine kleine Stadt, die vor dem Krieg etwa 12.000 Einwohner hatte -, der seit dem Fall von Bachmut fast zwei Jahre andauert, verdeutlicht den Wert des städtischen Umfelds für die Verteidigung.