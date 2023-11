Außenminister Lawrow: Moskau bleibt bereit für Gespräche

Russlands Außenminister Lawrow bekräftigt, dass Moskau auf die besetzten Gebiete bestehe. Quelle: dpa

Russland ist nach Aussagen von Außenminister Sergej Lawrow weiterhin unter bestimmten Bedingungen bereit, Abkommen über die Ukraine abzuschließen. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass zitierte Lawrow in einem am frühen Donnerstagmorgen veröffentlichten Interview:

Unsere Position bleibt dieselbe: Wir sind bereit, Abkommen zu treffen, vorausgesetzt, dass die aktuelle Situation vor Ort berücksichtigt wird. Sergej Lawrow, russischer Außenminister

Darüber hinaus müssten die Sicherheitsinteressen Russlands beachtet werden, darunter die Notwendigkeit, "die Schaffung eines feindlichen Nazi-Regimes in der Nähe der russischen Grenzen zu verhindern".

Lawrow: Moskau besteht auf besetzte Gebiete

Lawrow hatte laut Tass bereits gesagt, je länger Kiew Gespräche mit Moskau verzögere, desto schwieriger werde eine Einigung.

Moskau besteht vor möglichen Verhandlungen unter anderem darauf, dass die Ukraine auf ihre von russischen Truppen besetzten Gebiete verzichtet. Das lehnt die Ukraine entschieden ab.

Für viele Vertreter bei den Vereinten Nationen hört es sich an wie Hohn: Russlands Außenminister Lawrow hält eine Sitzung des Sicherheitsrates zur Verteidigung der UN-Charta in New York ab. Er verteidigt darin den Ukraine-Krieg - vom Westen hagelt es Kritik. 25.04.2023 | 2:14 min

Klitschko: Keine Chance mit Russland über Frieden zu reden

Am Dienstag hatte der frühere ukrainische Box-Weltmeister Wladimir Klitschko gesagt, er sehe derzeit keinerlei Chancen, mit Russland über Frieden zu verhandeln.

Wladimir Klitschko antwortet bei Markus Lanz auf die Frage, ob er bereit wäre, an die Front zu gehen und erklärt, er wolle für sein Land leben - nicht sterben. 27.09.2023 | 1:17 min

In der ZDF-Sendung Markus Lanz hatte der 47-Jährige eine entsprechende Frage beantwortet:

Verhandlungen mit wem, mit Russland, mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin, Lawrow, mit wem? Wladimir Klitschko bei Markus Lanz

