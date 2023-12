Mali-Abzug: Pistorius will bei Niger-Besuch Blockade brechen

Um diesen Boykott aufzulösen, trifft Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstagmittag Salifou Mody. Er ist in der Junta-Regierung für Verteidigung zuständig. Pistorius ist der erste Vertreter einer EU-Regierung, der sich mit einem Vertreter der Junta an einen Tisch setzt. Hören will er, so berichtet er vorab, was die Motive der Nigrer für die Transportblockade sind. Er will, dass sie aufgehoben wird. Und langfristig den Stützpunkt als Drehkreuz im Sahel halten. Als eine Art Fuß in der Tür zum Sahel. Nicht einfach Russen oder Chinesen das Feld überlassen, wenn die Dinge nicht rund laufen.