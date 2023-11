Am Arbeitsplatz: Meta verbietet offenbar heikle Diskussionen

Der Meta-Konzern will künftig vorschreiben, worüber am Arbeitsplatz nicht diskutiert werden darf.

Vorgaben für "angemessene Diskussionen"

Das berichtete das US-Magazin "Fortune" und beruft sich dabei auf eine interne Anweisung von Meta-Personalchefin Lori Goler. In einem internen Forum schreibt Goler dem Bericht zufolge an alle Mitarbeiter, dass das Unternehmen neue Regeln einführt, die vorschreiben, was als angemessene Diskussion am Arbeitsplatz gelte.