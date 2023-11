In der Zwickmühle: Ukrainische Brückenköpfe am Dnipro

Ein Brückenkopf im militärischen Sprachgebrauch ist eine begrenzte militärische Stellung auf feindlich besetztem Gebiet jenseits eines Gewässers. Also immer dann, wenn ein Fluss, ein See oder auch ein Meer die Grenze zwischen zwei militärischen Gegnern ausmacht, werden Brückenköpfe wichtig. Denn: Will eine Konfliktpartei in den gegnerischen Bereich eindringen, überquert sie zunächst das Gewässer und versucht dann, sich auf dem feindlichen Territorium in einem begrenzten Bereich festzusetzen. Diesen Bereich baut sie dann aus und sichert ihn: Der Brückenkopf ist entstanden.



Anschließend versucht sie über das Gewässer eine Versorgungs-Verbindung zu ihrem eigenen Territorium herzustellen, um darüber dann Personal und Material für weitere militärische Aktionen nachzuführen. Umgekehrt können Brückenköpfe auch dazu dienen, sich geordnet aus feindlichem Gebiet zurückzuziehen. Dann sind sie der gesicherte Ausgangspunkt für die Überquerung des Gewässers von feindlichem Gebiet zum eignen Territorium. Von dieser Funktion leitet sich auch der Begriff Brückenkopf ab: Ein gesicherter und gegebenenfalls befestigter Ort, von dem bzw. zu dem der Übergang über das Gewässer möglich ist.



Der militärische Begriff "Brückenkopf" geht zurück auf Wehr- bzw. Befestigungsanlagen zur Sicherung von Brückenbauwerken über Flüsse.



(Quelle: Axel Zimmermann, ZDFheute)