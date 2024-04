Muslime in Odessa: Fastenbrechen unter Flugabwehr

Der Garten des islamischen Kulturzentrums Al Massar in Odessa ist mit Teppichen ausgelegt, goldene Luftballons sorgen zusätzlich für ein festliches Ambiente. Auf den Teppichen haben sich in mehreren Reihen etwa einhundert Männer und ihre Söhne versammelt, hinter ihnen ist der Platz für Frauen und Töchter: Im Norden der ukrainischen Stadt am Schwarzen Meer feiern sie an diesem Morgen des Ende des Ramadan