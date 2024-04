Auf dem 29. Weltklimagipfel im November muss ein neues Ziel her, mit wie viel Geld in Form von direkten Hilfen, Krediten oder Wirtschafts-Kooperation die reichen Industrieländer die Entwicklungsländer in den kommenden Jahren unterstützen werden. Damit die ärmeren Länder sich an den Klimawandel anpassen und ihre Wirtschaft klimaneutral umbauen können.