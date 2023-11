Deutschland bietet Polen längere Patriot-Stationierung an

An Polens Grenze zur Ukraine sind seit Januar deutsche Patriot-Systeme zur Raketen-Abwehr stationiert - ursprünglich für ein halbes Jahr. Nun dürften sie länger dort bleiben.

Deutsche Patriot-Abwehr wohl länger in Polen

Einheiten des deutschen Luftverteidigungssystems Patriot auf dem Militärstützpunkt in Zamosc, Polen (Archivbild) Quelle: Reuters

Die Bundesregierung hat Polen angeboten, die Stationierung deutscher Patriot-Luftverteidigungssysteme voraussichtlich bis zum Jahresende zu verlängern. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Dienstag mit.

Die Systeme leisteten "als Teil der integrierten Nato-Luftverteidigung einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Zivilbevölkerung und unseres Bündnisgebietes an der Ostflanke".

Auch an die Ukraine wurden deutsche Patriot-Systeme geliefert. Was sie können - und was nicht. 22.12.2022 | 3:49 min

Patriot-Staffel seit Januar an Grenze zu Ukraine stationiert

Die drei deutschen Patriot-Einsatzstaffeln sind seit Januar in Zamosc im Südosten Polens im Einsatz , um den Luftraum des Landes zu schützen. Die Stadt liegt unweit der Grenze zur Ukraine. Ursprünglich sollten die Patriot-Systeme für maximal ein halbes Jahr dort stationiert sein.

Bei einem Treffen mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) Anfang Juli hatte sein polnischer Amtskollege Mariusz Blaszczak aber Hoffnungen geäußert, dass die Stationierung verlängert wird.

In Polen besucht Verteidigungsminister Pistorius die 320 Soldaten, die im Land stationiert sind. Diese bedienen Patriot-Flugabwehrsysteme, die die Nato-Ostflanke stärken sollen. 03.07.2023 | 1:43 min

Pistorius: Sind weiter an Polens Seite

Mit dem Angebot trage man dem Sicherheitsbedürfnis der polnischen Freunde Rechnung, sagte Pistorius nun laut Mitteilung.

Wir sind als verlässlicher Partner weiter an Ihrer Seite. Boris Pistorius (SPD)

"Bei meinem kürzlichen Besuch in Polen habe ich die enge Kooperation vor Ort zwischen den Streitkräften erlebt - ich habe gesehen, wie das deutsch-polnische Verhältnis an diesem gemeinsamen Vorhaben gewachsen ist."

Im Januar waren die Patriot-Systeme verlegt worden. 23.01.2023 | 0:20 min