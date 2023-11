Polen: Liefern Ukraine nur vereinbarte Waffen

Kaum ein Land hat sich bislang so stark für die Unterstützung der Ukraine eingesetzt wie Polen. Doch jetzt sollen offenbar keine Waffen mehr geliefert werden. Wahlkampf-Getöse? 21.09.2023 | 2:47 min

Polens Präsident Andrzej Duda hat die Irritationen um einen möglichen Stopp polnischer Waffenlieferungen an die Ukraine als Missverständnis bezeichnet. Die Äußerungen von Regierungschef Mateusz Morawiecki seien auf "die denkbar schlechteste Weise interpretiert" worden, sagte Duda an diesem Donnerstag dem Sender TVN24.

Morawiecki sorgte für Irritation

Morawiecki hatte am Mittwoch angedeutet, dass Polen keine Waffen mehr an die Ukraine liefern werde , "weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten". "Im Zusammenhang mit Fragen zu Waffenlieferungen möchte ich Ihnen mitteilen, dass Polen nur zuvor vereinbarte Lieferungen von Munition und Rüstungsgütern ausführt. Einschließlich derjenigen, die sich aus unterzeichneten Verträgen mit der Ukraine ergeben", sagte Regierungssprecher Piotr Müller am Donnerstag.

Polen macht Wahlkampf mit der Ukraine

"Gestern wurde sogar der ukrainische Botschafter in Polen einbestellt", sagte ZDF-Korrespondentin Natalie Steger in Warschau. Daran merke man, die Beziehungen seien angespannt. Jedoch sei entscheidender für die Ankündigung, dass in Polen Wahlkampf sei, so Steger.