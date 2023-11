Polen: Erste Parlamentssitzung nach der Wahl

Staatspräsident Andrzej Duda, ein PiS-Mann, hat die erste Sejm-Sitzung so spät wie möglich angesetzt. Er eröffnet das Treffen und lobt die hohe Wahlbeteiligung am 15. Oktober von mehr als 74 Prozent. Vor allem aber lobt er die vergangenen acht Jahre der nationalkonservativen Regierung.

Der rechtskonservativen PiS-Partei fehlt nach den Wahlen in Polen ein Koalitionspartner, die Bildung einer Regierung scheint für sie fast unmöglich. Trotzdem hat Polens Präsident Duda den bisherigen Regierungschef Morawiecki mit der Regierungsbildung beauftragt. 07.11.2023 | 2:12 min

Duda wird Veto-Recht als Präsident nutzen

Selbst wenn Oppositionsführer Donald Tusk - was sehr wahrscheinlich ist - am Ende dann doch Ministerpräsident von Polen wird, wird Duda seine Veto-Macht bei Gesetzen durchaus nutzen.

Polen: Opposition fest entschlossen

Und sie hat bereits am vergangenen Freitag einen Koalitionsvertrag vorgelegt, sich nicht auseinander dividieren lassen und ist weiterhin fest entschlossen, in Polen die Macht zu übernehmen.

"Die polnische Opposition hat einen historischen Sieg davongetragen", so Rolf Nikel, ehemaliger deutscher Botschafter in Polen. Dennoch "muss man sich auf einen langwierigen Formierungsprozess einstellen." 16.10.2023 | 4:07 min

Ehemaliger Ministerpräsident: Was plant Morawiecki?

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat den bisherigen Ministerpräsidenten Morawiecki mit der Regierungsbildung beauftragt. Dafür dürfte ihm jedoch die nötige Mehrheit fehlen. 07.11.2023 | 0:15 min

PiS-Parteichef: "deutsche Unverschämtheit"

Eine polnische Großfamilie sieht die traditionellen Werte im Land in Gefahr, während eine linksliberale Bürgermeisterin in Sorge um die Bildungspolitik ist. 16.10.2023 | 4:59 min

Nationalkonservative lösen sich langsam von der Macht

Trotz des Klebens an der Macht scheinen auch die Nationalkonservativen zu ahnen, dass der Wechsel, auch wenn es noch Wochen dauern könnte, wohl besiegelt ist. So entschuldigt sich Morawiecki in der ersten Sejm-Sitzung für Fehler der letzten acht Jahre.

Und Duda erntet etwas Gelächter mit seiner Bemerkung, man solle sich daran erinnern, "dass in einer Demokratie diejenigen, die heute an der Macht sind oder morgen an der Macht sein werden, sich nach einiger Zeit in der Opposition wiederfinden werden."