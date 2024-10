Masala zu "Siegesplan": "Gibt riesigen Druck auf Selenskyj"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will seinen Plan für die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg an diesem Donnerstag auf europäischer Bühne und bei der Nato vorstellen. "Alle europäischen Staats- und Regierungschefs werden hören, wie wir unsere Position stärken müssen", sagt Selenskyj vor dem Treffen.

Im Gespräch mit dem ZDF-Morgenmagazin erklärt Politikwissenschaftler Carlo Masala, was Selenskyjs sogenannter "Siegesplan" politisch bedeutet und in welcher Lage die Ukraine sich aktuell befindet.

… zu Selenskyjs Plan

… zu den Auswirkungen der aktuellen weltpolitischen Lage auf die Ukraine

Die US-Wahlen könnten entscheiden, wie die Unterstützung für die Ukraine künftig aussieht - auch mit Blick auf die Zukunft der Nato. Vor diesem Hintergrund sieht Masala die Ukraine bereits jetzt in einer schwierigen Lage. Es kämen immer weniger Waffen an die Front, Teile der ukrainischen Streitkräfte seien deswegen nicht gut ausgerüstet. Weiter erklärt Masala:

Die innenpolitische Situation in den meisten Unterstützerstaaten sei so, dass man nicht mehr bereit sei, "in dem Ausmaße zu liefern und zwar aus innenpolitischen Gründen". Die Bevölkerungen in vielen westlichen Staaten seien erschöpft, so Masala.