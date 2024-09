Musk provoziert mit Post zu Attentatsversuch auf Trump

Nach dem mutmaßlichen Attentatsversuch auf Donald Trump hat Tech-Milliardär Elon Musk mit einem Post auf seiner Plattform X für Irritationen gesorgt. "Und es versucht nicht mal jemand, Biden/Kamala zu ermorden", schrieb Musk in dem - inzwischen gelöschten - Beitrag, ergänzt durch ein Emoji mit einem nachdenklichen Gesicht.

Musk unterstützt den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner vor den Wahlen in den USA im November. Auf X macht er Stimmung gegen Trumps demokratische Kontrahentin Kamala Harris

"Das FBI geht von einem versuchten Attentat auf Trump aus", so Heike Slansky, ZDF-Korrespondentin aus Washington. Viele Fragen zum Hintergrund des Attentates seien allerdings noch offen.

Musk löscht provokanten Post

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Die Bundespolizei FBI geht nach einem Vorfall am Sonntag am Rande eines Golfplatzes von Trump von einem versuchten Attentat auf den Ex-Präsidenten aus. Erst Mitte Juli war Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einer Kugel am rechten Ohr getroffen worden.