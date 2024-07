US-Wahlkampf: Warum Tech-Milliardäre Trump unterstützen

Bisher galt das Silicon Valley immer als liberal und progressiv - nun spenden immer mehr Tech-Milliardäre an Donald Trumps konservative Bewegung. (Symbolbild)

Mit Tech-Milliardär Elon Musk hat Ex-Präsident und republikanischer Präsidentschaftskandidat Donald Trump nun offenbar den reichsten Menschen der Welt auf seiner Seite. Auf X , ehemals Twitter, versicherte Musk kurz nach dem Attentatsversuch auf Trump , dass er ihn unterstützen werde. Trump lobte den Tesla -Chef und X-Eigentümer auf einer Kundgebung in Michigan daraufhin als "brillanten Mann."

Tech-Milliardäre spenden für Trump

Anfang Juni hat Sacks Spenden für Trump gesammelt. Unter den Gästen waren auch die Krypto-Milliardäre Cameron und Tyler Winklevoss. Auch sie zählen zu den Geldgebern des Ex-Präsidenten und setzen in ihn große Hoffnung.

Die USA sind so polarisiert wie selten zuvor. Entzweit in politische Lager. In 40 US-Staaten kann eine Partei kompromisslos durchregieren. Die Republikaner oder die Demokraten.

