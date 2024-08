Update am Morgen: Musk & Trump - der Krösus und der Kandidat

"Ich glaube, sein Geld und seine Macht sind ihm zu Kopf gestiegen. Er befasst sich immer mehr mit politischen Fragen und das nicht nur in den USA , sondern auch in Europa und Lateinamerika – und das ist keine gute Sache“, so George weiter. Überall wurde Musk hofiert von den Mächtigen dieser Welt, weil er nicht nur Visionen, sondern auch Investitionen im Gepäck hatte und viele Jobs. Die nettesten Begegnungen schien er mit Leuten wie Bolsonaro in Brasilien oder Milei in Argentinien zu haben. "Seinem Ego als reichster Mann der Welt wird ständig geschmeichelt, weil er Einfluss auf sehr mächtige Leute ausüben kann", so die Analyse von Bill George. "Wenn man ihn beobachtet, drängt sich der Verdacht auf, dass er dabei ist, eine Art Netzwerk von rechtsextremen Gruppen auf der ganzen Welt zu knüpfen."