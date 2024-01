Experte: Ukraine-Krieg "wird in Verhandlungslösung enden"

Wann und unter welchen Bedingungen der Krieg durch Verhandlungen beendet wird, sei unklar, so Politologe Samuel Charap. Die Ukraine und Russland müssten Teil der Lösung sein. 25.01.2024 | 14:45 min

...warum er Verhandlungen für das richtige Mittel hält

Es sei angemessen, in einer Situation, in der keine Seite einen "absoluten militärischen Sieg" davon tragen könne, über Verhandlungen zu sprechen. "Die Alternative zu einem solchen Sieg ist ein verhandeltes Konfliktende", so Charap. Und er ist sich sicher: "Irgendwann wird der Krieg in einer Verhandlungslösung enden. Die Frage ist, wann und unter welchen Bedingungen."