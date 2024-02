Rüstungsindustrie: "Brauchen langfristige Abnahmegarantien"

Die Branche sei in dem Zustand, wie man sie geschaffen habe: So klein wie möglich, sagt Sicherheitsexperte Mölling. Nur die Politik könne mehr investieren und weniger regulieren. 22.02.2024 | 13:58 min

Die Kritik an den deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine ist massiv. Das von der EU ausgegebene Ziel, bis März 2024 eine Million Artilleriegeschosse zu liefern, musste sie zuletzt um neun Monate korrigieren

... zum Vorwurf, die Industrie komme mit der Produktion nicht hinterher

"Wir haben erstmal mehrere Monate gebraucht, bis der Haushalt überhaupt rechtskräftig war, bis das Sondervermögen rechtskräftig war", so Atzpodien. "Dann ist im Jahr 2022 fast nichts mehr bestellt worden." Richtig losgegangen sei es dann erst im vergangenen Jahr.

Daher müsse auch bei den kommenden Haushaltsplanungen klar sein, dass der Bund mehr für Verteidigung und für Beschaffung ausgeben will. "Es braucht langfristige Planbarkeit und langfristige Abnahmegarantien."

... zum Tempo der Produktionsausbaus

Die Industrie sei heute in einem Zustand "weitestgehend wie man sie in den letzten 30 Jahren geschaffen hat", sagt Christian Mölling. "Das heißt: So klein wie möglich." Um "den Sprung nach vorne" zu machen, könne nur die Politik die Weichen stellen.