Ziele in Syrien: USA greifen pro-iranische Stellungen an

Es ist das dritte Mal in weniger als drei Wochen, dass das US-Militär Orte in Syrien ins Visier nimmt, die laut Washington in Verbindung mit dem Iran stehen. Nach Angaben des Pentagons verübten pro-iranische Milizen seit Mitte des vergangenen Monats rund 50 Angriffe auf Militärstützpunkte mit US-Soldaten im Irak und in Syrien.