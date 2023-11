Nahost: USA greifen Ziele im Irak und in Syrien an

Schläge "zur Selbstverteidigung" : USA greifen Ziele im Irak und in Syrien an

27.10.2023 | 07:45 |

Nach mehreren Angriffen auf US-Personal in Nahost hat das US-Militär Ziele im Irak und in Syrien angegriffen. Es handle sich um Selbstverteidigung, so Verteidigungsminister Austin.