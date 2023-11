Ben Hodges: Warum es in Nahost nicht nur um Israel geht

Sehen Sie hier das Interview mit Ben Hodges. 29.10.2023 | 8:16 min

Die politische Führung in Israel hat ausgerufen, die Hamas zerstören zu wollen. Das sei das Ziel der Kämpfe im Gazastreifen. "Abschreckung durch Strafe": So bezeichnet Generalleutnant a.D. Ben Hodges dieses Vorgehen. Doch kann Israel dieses Ziel überhaupt erreichen und welche möglichen Folgen könnten die Kämpfe nach sich ziehen?

Sehen Sie das Interview mit Ben Hodges oben im Video in voller Länge oder lesen Sie es unten in Auszügen.

... es für Israel schwierig sein wird, die Hamas zu zerstören

... Israel die Strategie "Abschreckung durch Strafe" fährt

"Ich denke aus innenpolitischen Gründen muss die israelische Armee gegen Hamas zurückschlagen", sagt Hodges. "Wir nennen das Abschreckung durch Strafe." So schicke man eine Botschaft an die Hamas und andere Terrororganisationen, dass sie nicht israelische Zivilisten angreifen können.

... die USA Israel rät eine Strategie zu formulieren

... ist ehemaliger US-General. Er leitete Einsätze in Irak und Afghanistan, war Kommandeur der Nato-Landstreitkräfte in der Türkei . Von 2014 bis 2017 war Hodges Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte für Europa.

Die USA seien in den Irak und nach Afghanistan gegangen, ohne eine konkrete Strategie zu definieren, ein erreichbares Ziel festzulegen. Die USA haben dann "praktisch 20 Jahre lang versucht eine Strategie zu finden", so Hodges.

... der Hamas-Angriff "sicherlich" mit Unterstützung von Iran und Russland durchgeführt wurde

Den größten Nutzen am Konflikt in Nahost habe Russland. "Der engste Verbündete von Russland ist der Iran , nicht China . Und die Entscheidung von Hamas anzugreifen, wurde sicherlich mit der Unterstützung vom Iran durchgeführt und auch mit Genehmigung des Kremls", sagt Hodges.

Die USA und Deutschland wollten sicherstellen, dass es keinen Flächenbrand gibt, dass sich die Hisbollah nicht auch noch beteiligt, so Hodges. "Es geht nicht nur um Israel, wir müssen an Russland denken, an den Iran, an Hamas, all diese Akteure sind Teil eines Ganzen."