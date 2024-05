Sanktionierte Firmen: Afghanischer Investor unter Verdacht

Nach Recherchen von ZDF frontal investierte er zwischen 2018 und 2022 rund 200 Millionen Euro in deutsche Immobilien . Das ehemalige IBM-Gelände in Ehningen erwarb eine Firma Rahmanis für 50 Millionen Euro, für ein weiteres Objekt in München zahlte die Firmengruppe 27 Millionen Euro. Objekte im Sanierungsverfahren übernahm die Ozean Group in Baden-Württemberg zum Teil direkt von Städten und Gemeinden.