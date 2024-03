Lindners Anti-Geldwäsche-Einheit wird mehr kontrolliert

Mehrfach hatte sie Berge an offenen Meldungen angehäuft. Wie eine ZDF-Frontal-Recherche zeigte, waren es im Januar mehr als 160.000 offene Verdachtsmeldungen . Der FIU-Chef sagte kürzlich in einem Interview : "Der Rückstau ist beseitigt" und versprach, es werde "keine neuen Rückstände mehr geben". Laut einem Medienbericht soll der mafiöse Miri-Clan zudem einen Spitzel in der FIU gehabt haben, monatelang sollen so vertrauliche Infomationen an den aus dem Libanon stammenden Clan geflossen sein.