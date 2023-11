Repräsentantenhaus-Vorsitz: Scalise verzichtet auf Amt

US-Präsident Joe Biden will dem Kongress in der kommenden Woche den Entwurf für einen Zusatzhaushalt vorlegen. Seine Sprecherin Karine Jean-Pierre gab am Donnerstag vor Journalisten zwar keine Einzelheiten bekannt. Dem Sender NBC News zufolge will der Demokrat jedoch die Abgeordneten um weitere Mittel zur Unterstützung von Israel , der Ukraine und Taiwan sowie zur Sicherung der Grenze zu Mexiko bitten.