Selenskyj: Russland wird sich verantworten müssen

Bei einem ukrainischen Angriff auf einen Sonntagsmarkt in der Region Donezk sollen mehrere Menschen getötet worden sein.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache

Russland wird für all diesen Terror zur Rechenschaft gezogen werden.

"Ohne die Entscheidungen Moskaus, diese Aggression und diesen Terror auszulösen, wären Abertausende von Menschen heute noch am Leben." Daher müssten sowohl die individuellen Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden sowie der gesamte russische Staat.

Russland muss lernen und sich immer daran erinnern, dass der Aggressor am meisten durch Aggression verliert.

Selenskyj berichtete von einer neuen Serie russischer Angriffe am Sonntag, ähnlich wie zuvor bereits der Generalstab in Kiew mitgeteilt hatte. "Die heftigsten Kämpfe gab es im Sektor Awdijiwka sowie in Bachmut, Marjinka, Kupjansk und im Süden der Ukraine", sagte Selenskyj.