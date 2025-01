Gaza-Krieg: Was braucht es für einen Wiederaufbau?

Palästinenser versammeln sich am 16. Januar 2025 nach der Ankündigung eines Waffenstillstands, um in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen Hilfsgüter zu verteilen.

Wie soll der Waffenstillstand ablaufen?

Das von beiden Seiten in Doha unterzeichnete Abkommen ist in drei Phasen aufgeteilt. Ab Sonntag, 19. Januar, sollen für vorerst sechs Wochen die Kämpfe eingestellt werden. In dieser Zeit soll Israel seinen militärischen Rückzug aus dem Gazastreifen einleiten und parallel nach und nach Geiseln und Gefangene übergeben werden. Hilfsorganisationen sollen vereinfachten Zugang nach Gaza erhalten.

Anschließend sollen ein dauerhafter Waffenstillstand und eine Phase des Wiederaufbaus folgen. Hier wird insbesondere der Grenzübergang Rafah zu Ägypten eine kritische Rolle spielen. Entlang dieser Grenze verläuft der sogenannte Philadelphi-Korridor, über dessen Kontrolle es bis zuletzt Konflikte gegeben hatte. Wann israelische Truppen von diesem Gebiet voll abziehen, ist auch mit dem Abkommen nicht klar. Was aus Sicht Israels den Waffenschmuggel an die Hamas unterbinden soll, könnte leicht Auslöser neuer Gefechte werden.

Bekommt die Zivilbevölkerung nun direkt Hilfe?

In den vergangenen Monaten hatten immer wieder Kriminelle und bewaffnete Gruppen Hilfsgüter für Menschen im Gazastreifen entwendet. Absicherung und Verteilung der Transporte wird nun vermutlich auch in den Händen von Hamas-Sicherheitskräften liegen.

Was aktuell besonders drängt, ist Schutz vor der Kälte: "Viele der Zeltstrukturen sind nicht winterfest", betont Scheller. Und: "Bildungsmaterialien konnten die letzten Monate gar nicht in das Gebiet gelangen, weil sie nicht als überlebenswichtig eingestuft wurden."

Wie geht es mit der Hamas-Herrschaft weiter?

Angesichts der hohen Opferzahlen, weitgehenden Zerstörung der Infrastruktur und temporärer Vertreibung fast der gesamten Bevölkerung, sei das keine Situation, in der sich neue politische Kräfte formieren können, so Scheller.

Die im Westen als politisches Gegenüber akzeptierte Autonomiebehörde wird in Gaza vorerst weiter kaum eine Rolle spielen. Entsprechend konfrontativ zeigte sich der Hamas-Rivale Fatah in einem langen Statement am Samstag. Darin gab man der Hamas die Schuld für die Zerstörung Gazas. Sie würde das "palästinensische nationale Projekt manipulieren" und für iranische Interessen vereinnahmen. Dass Hamas und Fatah in der aktuellen Konstellation zu einer Einigung kommen, ist mehr als fraglich.