Westjordanland-Einsatz: Guterres fordert Stopp

Westjordanland: Israelisches Militär in Dschenin

Israel hatte das Westjordanland, den Gazastreifen und Ost-Jerusalem im Sechstagekrieg von 1967 erobert und besetzt. Die Palästinenser beanspruchen diese Gebiete für einen eigenen Staat. 2005 räumte Israel zwar den Gazastreifen, es kontrollierte aber weiter die Grenzen zu Land, Luft und im Wasser. Der Gaza-Krieg nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 hat die Spannungen noch einmal deutlich verschärft. (Quelle: dpa)

Israel: Militäreinsatz gilt Terrornetzwerk

Das israelische Militär hatte am Dienstag einen Militäreinsatz im Westjordanland begonnen und dabei nach eigenen Angaben mehrere Mitglieder der militant-islamistischen Hamas getötet. Es habe auch Festnahmen gegeben. Die Stadt Dschenin wurde abgeriegelt - sie gilt neben Tulkarem als Hochburg militanter Palästinenser. In Tulkarem wurden nach Armeeangaben vom Donnerstag weitere bewaffnete Palästinenser bei einem Feuergefecht getötet. Sie hätten sich in einer Moschee verschanzt.