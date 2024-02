Putin: Wieso er Kinder, Familie und Ex-Frau geheim hält

Putin hält sein Privatleben größtenteils geheim Quelle: epa

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: In seiner Rede zum Jahreswechsel erklärt Russlands Präsident Wladimir Putin 2024 zum "Jahr der Familie". Er ruft die Russ*innen auf, wieder mehr Kinder zu bekommen. Sieben oder acht zum Beispiel. Und propagiert traditionelle Familienwerte gleich dazu.

Nur: Was ist eigentlich mit Putins eigener Familie? Möglich, dass er auch längst sieben oder acht Kinder hat. Nur weiß man das nicht genau. Denn der Öffentlichkeit präsentiert er sich ausschließlich als Staatsmann, nicht als Vater oder Ehemann. Dennoch schafften es in den vergangenen Jahren ein paar Informationen an die Öffentlichkeit, die das Bild eines korrupten Klans zeichnen, mit Putin als Patriarchen an der Spitze.

Wer ist Putins Ex-Frau?

Ljudmila Schkrebnewa und Wladimir Putin lernten sich in St. Peterburg und heirateten 1983. Damals war Putin Geheimdienstoffizier, Ljudmila Stewardess, später studierte sie Spanisch und Französisch. Auch Deutsch sollten beide wenig später lernen. Denn drei Jahre später ging Putin für den KGB nach Dresden, Ljudmila ging mit.

Zurück in Russland startete Putin in den 1990er Jahren seine politische Karriere, bis er schließlich 2000 Präsident wurde. Irgendwann in dieser Zeit könnte seine Ehe gescheitert sein. Er und Ljudmila blieben zwar zusammen, aber es gab Gerüchte über Affären. Im Juni 2013 machten sie die Scheidung offiziell. Es war ein seltener Einblick in Putins Privatleben, als er verkündete: "Das war unser beider Entscheidung, unsere Ehe ist beendet." Ljudmila begründete die Entscheidung im russischen Staatsfernsehen so:

Wladimir Wladimirowitsch versinkt in Arbeit, unsere Töchter sind erwachsen und führen ihr eigenes Leben. Ich mag keine Öffentlichkeit. Flüge fallen mir schwer, und wir sehen uns praktisch nie. Ljudmila Putina, 2013

Wer sind Putins Töchter?

Dass Putin zwei Töchter mit Ljudmila hat, steht sogar auf seiner Website. Die Namen aber hat er nie offiziell gemacht, aber in Russland weiß praktisch jeder, wer sie sind: Maria Woronzowa und Katerina Tichonowa. Vor einigen Jahren erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow:

Ja, er hat Töchter. Wer sie sind - er zieht es vor, sie nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Kremlsprecher Dmitri Peskow

Matthew Schmidt, Politikwissenschaftler an der University of New Haven, erklärt das so:

Putin macht sich tatsächlich Sorgen um die Sicherheit seiner Töchter und seiner Ex-Frau und seiner möglicherweise zweiten Frau. Und das tut er aus praktischen Gründen. Matthew Schmidt, Politikwissenschaftler an der University of New Haven

Putin befürchte, seine Familie könne zum Ziel von Geheimdiensten aus anderen Ländern werden. Aber die Geheimhaltung habe auch finanzielle Vorteile. "Er könnte sie nutzen, um Gelder zu verstecken", sagt Schmidt. Putin gelte schließlich als einer der reichsten Männer weltweit. Beide Töchter verfügen über ein Privatvermögen in Millionenhöhe und verwalten Milliarden öffentlicher Gelder, Tichonowa als Leiterin eines Investitionsprogramms zur Erweiterung der Moskauer Universität, Woronzowa als Vorstandsmitglied eines Gesundheitsunternehmens.

Putins Affären

Auffallend reich sind auch die Frauen, die als Putins Affären gelten. Mit Swetlana Kriwonogik soll Putin zwischen den 1990er und 2000er Jahren angebändelt haben. Laut russischem Investigativmagazin "Projekt" haben die beide eine gemeinsame Tochter.

Recherchen des Nawalny-Teams zufolge stammt Kriwonogik aus bescheidenen Verhältnissen. Sie soll Reinigungskraft gewesen sein, bevor sie Putin kennenlernte. Seit den späten 90er-Jahren sei sie in den Besitz mehrerer Luxus-Appartements und einer Yacht gekommen. Außerdem sollen ihr Anteile an Geschäftszentrum in St. Petersburg gehören, einem Ski-Ressort und der Bank Rossija. Ihr Vermögen wird auf etwa 100 Millionen Dollar geschätzt.

Putins heimliche "First Lady"

In den frühen 2000er Jahren tauchte plötzlich Alina Kabajewa auf der Bildfläche und in Putins Leben auf. Sie ist Welt- und Europameisterin in rhythmischer Sportgymnastik. Auch sie sollen gemeinsame Kinder haben, Details sind nicht bekannt. 2008 berichtete die Moskauer Zeitung "Moskowski Korrespondent" erstmals über die Verbindung. Zwei Tage später wurde die Zeitung dichtgemacht. Aus den Staatsmedien verschwand der Name von Kabajewa von da an.

Die Journalist*innen von "Projekt" berichteten erst im vergangenen Jahr, dass Putin seiner Geliebten mehrere Luxusresidenzen in ganz Russland schenkte, dazu eine am Genfer See. Kabajewa mischt auch in der russischen Politik- und Medienwelt mit. Unter anderem sitzt sie als Abgeordnete für Putins Partei "Einiges Russland" in der Staatsduma.

