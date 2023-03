Sollten sich die ukrainischen Streitkräfte aus Bachmut zurückziehen, werden sie außerdem das höher gelegene Gelände westlich der Stadt halten, was ihnen helfen wird, die Gebiete um Tschassiw Jar zu verteidigen. Die Geografie in diesem Gebiet ist sehr kompliziert, mit mehreren kleineren Seen, Wasserreservoirs und kleinen Wäldern, was den Verteidigern in die Hände spielen wird.