Dem ukrainischen Generaloberst Syrskyj zufolge wurden dagegen in Bachmut und an anderen Frontabschnitten russische Vorstöße abgewehrt. Namentlich erwähnte er die Abschnitte Kupjansk im Gebiet Charkiw und Lyman an der Grenze zwischen den Gebieten Luhansk und Donezk. Es wird erwartet, dass die ukrainische Armee schon in den kommenden Tagen ihrerseits an mehreren Abschnitten eine größere Gegenoffensive starten könnte.