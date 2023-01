Am 26. Januar, einen Tag nachdem Deutschland die Genehmigung von Leopard-2-Lieferungen an die Ukraine bekannt gegeben hatte, startete Russland eine weitere große Welle von kombinierten Drohnen- und Raketenangriffen gegen die Ukraine. Die ukrainische Luftabwehr schoss fast alle Drohnen aus iranischer Produktion ab, aber die Raketen richteten erheblichen Schaden an der kritischen Infrastruktur und auch an zivilen Gebäuden an. Was die Energieversorgung betrifft, so ist die Lage in den Regionen Kiew, Winnyzja und Odessa am schlimmsten.