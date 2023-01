Fund geheimer Dokumente : Ein Riss in Bidens Glaubwürdigkeit

Der Fall Trump unterscheidet sich also vom Fall Biden, dessen Anwälte den Fund am Folgetag an die Behörden meldeten, das Material dem Nationalarchiv übergaben und den Ermittlern alle gewünschten Informationen liefern. Die zweite Entdeckung ist Folge einer vom Präsidenten selbst veranlassten Suche an weiteren Orten, an denen er in den Jahren vor seiner Wahl gearbeitet hatte.