Der Gouverneur von Brjansk, Alexander Bogomaz, schreibt in seinem Telegram-Account, die Ukrainer seien in das Dorf Lyubechane eingedrungen: "Saboteure schossen auf ein fahrendes Auto. Infolge des Beschusses wurde ein Bewohner getötet, ein zehnjähriges Kind wurde verletzt." Der Junge sei aber nicht in Lebensgefahr. Die Streitkräfte der Russischen Föderation würden "alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sabotagegruppe zu beseitigen", so Bogomaz. Ähnlich wird auch der Inlandsgeheimdienst FSB in russischen Nachrichtenagenturen zitiert.