Das vorgesehene Ende weiterer Corona-Vorgaben am Arbeitsplatz und in Zügen ist vom Bundeskabinett beschlossen worden. Jeweils zum 2. Februar sollen damit die Maskenpflicht in Fernzügen und Fernbussen sowie die bisherige Corona-Arbeitsschutzverordnung aufgehoben werden, wie der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, am Mittwoch in Berlin mitteilte.