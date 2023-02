Rund 1.000 Teilnehmer wurden dort laut Polizei auf dem Domplatz erwartet. Auch in zahlreichen weiteren Städten wollten Menschen demonstrieren, etwa in Köln, Dresden und Stuttgart. In Hamburg waren Bürgerinnen und Bürger um 12 Uhr zu einer Gedenkminute aufgerufen, zu der etwa die Hochbahn still stand. Am Flughafen der Hansestadt pausierte nach Angaben einer Sprecherin kurz der Check-in.